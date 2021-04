Met ruim 20.000 coronadoden stierven veel meer mensen dan gedacht: waarom weten we dit nu pas?

LIVE | Taghi: ‘Ik zie alleen de langer wordende neus van de kroongetui­ge’

13:53 Het liquidatieproces Marengo is vandaag in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp weer van start gegaan. De tweede dag van de inhoudelijke behandeling staat in het teken van een verhoor van kroongetuige Nabil B. door de rechtbank. Ridouan Taghi heeft zich er uitvoerig over beklaagd dat hij hem niet of nauwelijks kan zien. ,,Hij zit achter een muurtje. Ik zie alleen zijn neus langer worden als hij liegt”, zo onderbrak Taghi het verhoor door de rechtbank. ,,Wij zijn hier toch gekomen om dat leugenachtige gezicht van hem te zien.” Onze misdaadverslaggever Yelle Tieleman is er bij en doet verslag.