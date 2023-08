Meteorenzwerm Perseïden vannacht goed te zien, veel vallende sterren verwacht

Met videoIn de komende nachten zijn waarschijnlijk veel vallende sterren te zien. Het is het hoogtepunt van de meteorenzwerm Perseïden, die elk jaar in augustus te zien is. De bewolking werkt vermoedelijk mee: zaterdagavond en in de nacht naar zondag is er een mix van wolken en opklaringen, waardoor er genoeg momenten zijn om vallende sterren te aanschouwen.

Zaterdagavond en -nacht is er een mix van wolken en opklaringen, wat positief is voor het spotten van vallende sterren. ,,De wolken die aanwezig zijn bestaan voornamelijk uit sluierbewolking, waardoor de nachtelijke hemel nog door het dunne wolkendek zichtbaar is”, aldus meteoroloog Donny de Koning van Weeronline. ,,De maan is deze keer ook geen grote stoorzender en is voor ongeveer 10 procent verlicht.”

Dat betekent dat de sterrenregen in een groot deel van het land goed te zien is. Waar wolken toch wat roet in het eten gooien is lastig te zeggen, zegt Van Bernebeek. ,,Het zijn losse wolkenvelden die overtrekken. Waar dat precies is zullen we moeten afwachten.” Maar, goed nieuws: hoewel het niet altijd helder zal zijn, zijn de Perseïden af en toe zeker zichtbaar.

Wie de vallende sterren wil zien, moet naar het noordoosten kijken, het liefst vanaf een donkere plek. In steden zijn minder meteoren te zien door lichtvervuiling. Laat opblijven of vroeg opstaan is wel vereist: de piek ligt op zondag 13 augustus om 4 uur ‘s nachts. Rond middernacht zijn waarschijnlijk circa dertig vallende sterren per uur te zien; dat neemt in de loop van de nacht toe naar gemiddeld ongeveer vijftig tot zestig.

Niet alleen tijdens de pieknacht, maar ook een aantal nachten daaromheen zijn er meer vallende sterren dan normaal te zien. Het weer is ook de dagen na zaterdag vrij gunstig voor het spotten van vallende sterren, met een mix van wolken en brede opklaringen.

Volledig scherm Een foto van de Perseïdenzwerm in 2021. In de komende nachten zijn waarschijnlijk veel vallende sterren te zien. © ANP / Dennis Claessens photography

Eerst nog regen

Er trekken vandaag echter eerst nog enkele stevige buien over het land. ,,Vanochtend is het wel heel nat", zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Vanmiddag kan in het zuidoosten nog een bui vallen.” Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het zuidwesten droger met opklaringen en temperaturen van 21 tot 24 graden.

De rest van het weekend verloopt overwegend droog met maxima tussen de 20 en 25 graden, en ook volgende week houdt het zomerse weer stand. Van Bernebeek: ,,Ik denk dat maandag een warme dag wordt, met misschien zo'n 27 á 28 graden in het oosten. Dinsdag is het iets minder, de dagen erna lijkt het weer warmer te worden. Dan kom je in het binnenland structureel tussen de 25 en misschien wel 28 of 28 graden uit.”

Een enkele onweersbui is niet uitgesloten, maar verder blijft het ook komende week vooral droog. Dat komt door een hogedrukgebied dat ten noorden van ons in Scandinavië ligt, en daar naar verwachting in elk geval tot en met volgend weekend blijft liggen.

Stofdeeltjes en brokjes komeet

Het is alweer een hele tijd geleden dat er een sterrenregen voorbij kwam die goed zichtbaar was. De meteorenzwerm Boötiden in januari was de laatste grote kans om veel vallende sterren te zien, maar bewolking gooide toen roet in het eten. Tijdens de Perseïden ziet het weer er dus een stuk beter uit.

De Perseïden heten zo omdat het lijkt of de vallende sterren uit het sterrenbeeld Perseus komen. Perseus is een halfgod uit de Griekse mythologie, zoon van oppergod Zeus. Hij is vooral bekend om zijn ontmoeting met de Medusa, de vrouw met slangen op het hoofd in plaats van haren die eenieder met haar blik in steen veranderde.

In werkelijkheid zijn het stofdeeltjes en brokjes van de komeet Swift-Tuttle. Als de aarde in zijn baan rond de zon door de puinwolk van de komeet vliegt, verbranden die deeltjes in de dampkring, op 100 kilometer hoogte. Dat zien we als meteoren. De Perseïden staan erom bekend dat ze heel snel door de hemel flitsen, met meer dan 200.000 kilometer per uur. De meteorenzwerm werd vroeger de Tranen van Laurentius genoemd, omdat de vallende sterren verschijnen rond de naamdag van Sint-Laurens.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.