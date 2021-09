Micha Kat blijft vastzitten in Noord-Ierse cel

Complotden­ker Micha Kat terug in cel in Noord-Ier­land

27 augustus Micha Kat, die onder meer opruiende en bedreigende video’s maakte gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, zit weer vast in een cel in Noord-Ierland. De complotdenker moest daar vandaag voor de rechter komen, omdat hij de voorwaarden had geschonden tijdens de schorsing van zijn voorlopige hechtenis. Hij bleef bedreigende en opruiende tweets versturen via Twitter.