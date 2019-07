Michael P. ook in hoger beroep 28 jaar cel en tbs

,,Het Hof komt tot nagenoeg dezelfde bewezenverklaring”, zegt de voorzitter van het gerechtshof. Het hof oordeelde dat Michael P. ‘kil en berekenend’ te werk ging. Na de moord begroef P. het lichaam van Anne twee keer en wiste hij de sporen uit. Wat Anne Faber is overkomen is ‘gruwelijk en mensonterend’, aldus het hof. Dit wordt P. zeer zwaar aangerekend. Er zijn wel stoornissen vastgesteld bij de moordenaar, vandaar dat hij verminderd ontoerekeningsvatbaar is. Dat heeft de strafmaat echter niet beïnvloed.



Het Hof oordeelde dat vergelding en langdurige bescherming van de maatschappij belangrijk is.



Het hof zegt dat niet bewezen kan worden dat Michael P. een vooropgezet plan had om Anne Faber te doden. Er is simpelweg te weinig hard bewijs om aan te tonen dat Michael P. de kliniek in Den Dolder heeft verlaten omdat hij iemand wilde gaan doden, stelt de voorzitter. Dan blijft gekwalificeerde doodslag over. De strafmaat is gelijk aan moord.