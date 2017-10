Michael P. verborg lichaam Anne Faber eerst op andere plek

Nadat P. het lichaam van Anne had verborgen, besloot hij het later te verplaatsen naar het Nulderpad in Zeewolde. Wanneer dit is gebeurd, is nog onduidelijk. In de auto die P. tot zijn beschikking had, die in beslag werd genomen door de politie, werden ook bloedsporen van Anne aangetroffen. Woensdagavond 12 oktober heeft P. de politie uit eigen beweging verteld waar hij Anne had begraven, waarna forensisch rechercheurs haar donderdagochtend vonden.



Enkele dagen nadat Anne was vermist besloot de politie haar telecomgegevens uit te lezen. Omdat haar telefoon niet was ‘uitgelogd’ bij de zendmast, zoals dat gebeurt als een telefoon wordt uitgezet of wegvalt, maar abrupt uit het netwerk was verdwenen, vermoedde de politie direct dat er iets ernstigs was gebeurd. Het laatste signaal werd opgevangen op een fietspad tussen Soest en Den Dolder.



P. kwam in beeld bij de politie nadat zijn dna werd aangetroffen op de jas van Anne. Die werd door een voorbijganger gevonden op een fietspad bij Huis ter Heide. Later werd haar fiets gevonden in een vijver in Huis ter Heide, net als haar tas die even verderop lag.