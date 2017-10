Michael P. wordt verdacht van moord en verkrachting Anne Faber

Op basis van de onderzoeksbevindingen is volgens het OM nu de verdenking dat P. Anne van haar vrijheid heeft beroofd, verkracht en om het leven heeft gebracht. De verdachte zit vast op verdenking van moord of doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting. Hoe dat precies is gebeurd, kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld en wordt nog onderzocht. In de auto die P. tot zijn beschikking had, zijn bloedsporen van Anne aangetroffen.

Fietstocht

De 25-jarige Anne Faber uit Utrecht verdween op vrijdagavond 29 september, toen ze niet meer thuis kwam na een fietstocht in de regio Utrecht. Anne vertrok rond 17.00 uur, toen het nog zonnig was. Die avond sloeg het weer om, Anne kwam in een hoosbui terecht en is die avond op P. gestuit. De veroordeelde zedendelinquent verbleef in het kader van een resocialisatietraject bij de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn. In 2012 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar, omdat hij twee minderjarige meisjes onder dreiging van een nepwapen had verkracht.

Beperking

Na zijn aanhouding zat P. ruim twee weken in zogeheten beperking, wat betekent dat hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaat. Die beperking is nu opgeheven.