Michel hoorde 8-jarig meisje in drijfzand gillen: ‘Ik wil nog niet dood!’

Coronavirus LIVE | Besmettin­gen in Duitsland fors gestegen, recordaan­tal doden in VS

8:18 In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen afgelopen etmaal fors gestegen. Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt vanmorgen 19.600 nieuwe besmettingen. In de Verenigde Staten overleden de afgelopen 24 uur bijna 4500 coronapatiënten, een triest nieuw recordaantal. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.