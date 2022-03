Michel raakte alles kwijt na duw op 10 meter hoogte: ‘Word depressief van m'n omgeving’

Twee maanden geleden in het ziekenhuis was hij nog opvallend positief. De in de Haagse Schilderswijk bekende glazenwasser verwachtte destijds vrij snel weer aan het werk te kunnen gaan. Maar het herstel duurde langer dan hij dacht, bijna vier maanden. En nu hij uit het revalidatiecentrum is, merkt Michel dat zijn leven voorgoed veranderd is. Want lopen gaat nog steeds moeizaam. En met zijn pols en handen kan hij nog steeds niet veel.