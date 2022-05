Middagje shoppen in Action eindigt in geweldsexplosie: ‘Oogbol stak zowat uit mijn oogkas’

almereEen middagje shoppen in de Action in Almere is voor een Syrische vluchteling uitgelopen op een zware mishandeling. Een man ‘met een extreem kort lontje’ sloeg het 24-jarige slachtoffer zo hard tegen zijn hoofd dat hij een aantal complexe breuken in zijn gezicht opliep. ,,Ik omring mezelf nu met dieren, die zijn beter dan mensen.”

De Syriër, die in september 2015 naar Nederland kwam om te ontkomen aan het geweld in zijn land, loopt zaterdag 5 december met zijn broer en drie vrienden in het centrum van Almere. Hij heeft net een nieuwe telefoon gekocht en is onderweg naar de Action om een beschermhoesje te kopen.



Op dat moment gaat het helemaal mis. In de hal van het overdekte winkelcentrum komt het tot een lichte botsing met een onbekende man, die volgens ooggetuigen meteen uit zijn slof schiet. ,,We botsten met onze schouders tegen elkaar. Ik kende hem verder niet, hij kon het niet hebben en sloeg mij”, getuigt het slachtoffer in opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. ,,Normaal gesproken bied je je excuses aan als zoiets gebeurt, en escaleert het niet tot een gevecht. Ik zocht ook geen ruzie.”

Zwart voor mijn ogen

Op bewakingsbeelden is te zien dat de dader bij de ingang van de Action in woede ontsteekt. Hij neemt een vechthouding aan en slaat de Syriër meerdere malen in het gezicht. ,,Het werd helemaal zwart voor mijn ogen. Mijn gezicht was in elkaar gedrukt. Mijn oogbol stak zowat uit mijn oogkas.”



De dader vlucht en laat het slachtoffer ‘bijna bewusteloos’ achter, aldus de politie. ,,Dat het eindigt in een botbreuk is niet normaal”, verzucht de Syriër. Wat er voorafgaand de mishandeling exact is voorgevallen, is op de beelden niet te zien.

Angstig

De vluchteling is na de klappen angstig geworden, vertelt hij. ,,Ik omring mezelf nu met dieren. Die zijn beter dan mensen. Ik zit de hele dag alleen thuis, ga alleen naar de supermarkt.” Er gaat geen dag voorbij zonder pijn, zegt hij. ,,Vooral als ik op deze kant slaap”, zegt hij, als hij met zijn vinger naar zijn linkerwang wijst. ,,Ik word er wakker door en val pas rond 03.00 uur ‘s ochtends in slaap.”

Volgens de politie gaat het om een man met ‘een extreem kort lontje die ook extreem hard slaat‘. ,,Er is bij deze man niet veel nodig om iemand echt zwaar te mishandelen. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer van zijn verwondingen zal herstellen”, zegt woordvoerder Joost Lanshage. ,,Het slachtoffer is ook nog hard op zijn oog geraakt en daar heeft hij nog altijd last van. Het is daarom voor ons van groot belang om de man op te sporen.”

De verdachte is rond de 30 jaar en heeft een lichte huidskleur, is zo’n 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur. Ten tijde van de mishandeling had de man kort zwart haar en een sikje of getrimd baardje. Verder droeg hij die middag een opvallende blauw/wit-geruite jas of vest. Na de mishandeling vluchtte de man vanaf de Korte Promenade richting de Spoordreef en de Staatsliedenwijk.