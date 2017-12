Middelbare school probeert viral te gaan met kersthit

De scholieren van het Altena College in Sleeuwijk (Noord-Brabant) proberen dé kersthit van het jaar te scoren met hun nummer It's Christmas Time. De video en de tekst zijn zelf door de scholieren gemaakt. De bedoeling is dat de 1400 leerlingen van de school de video delen met hun vrienden en familie, zodat straks met kerstmis het hele land het nummer zwijmelend onder de kerstboom draait.