Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel beschadigd na aanval met vuurwerkbom; burgemeester 'verbijsterd’

Een bewoner die dicht bij de kerk woont, schrok vanochtend rond 04.30 uur wakker van een ‘gigantische knal’. ,,Ik zat rechtovereind in mijn bed en had geen idee wat er was gebeurd.” De man is gelijk naar buitengegaan. De hele buurt was wakker, zag hij. Bij steeds meer mensen schoten de lichten aan. Bij de kerk aangekomen zag de man een ‘enorme ravage’ ,,Overal lagen glasscherven”, zegt hij.



Op camerabeelden die online rondgaan, is te zien dat iemand een klein pakketje voor de deur van de kerk legt en vervolgens wegrent. Daarna is een explosie te zien, waar veel rook bij vrijkomt.



Er is niemand aangehouden in verband met de explosie. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van het incident. De forensische opsporing verricht een sporenonderzoek. De politie bekijkt of de beveiliging bij de kerk, ook met het oog op Pasen, moet worden aangescherpt.