Mijn broer houdt mij buiten alle beslissingen over onze dementerende moeder

Ontruiming Deventer om vondst oorlogs­tuig

13:44 In de binnenstad van Deventer zijn enkele huizen ontruimd nadat bij toeval in een woning een verzameling militair materiaal is gevonden, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven- en Opruimingsdienst (EOD) is bezig met een onderzoek.