Mijn buurman en vriendin doen het met de ramen open

Antwoord Joost: Een anoniem briefje schrijven doen we natuurlijk niet. U wilt niet de rest van uw leven aan uzelf denken als aan iemand die anonieme brieven verstuurt. Buurman of -vrouw een keer beleefd waarschuwen kan natuurlijk. Maar klinkt nogal nuffig. Het woord jaloezie komt ook bij me op. Ik zou het niet doen. Een heel andere optie is de volgende. Als u die buurvrouw tegenkomt, houdt u haar staande en u zegt: ‘Wat me nu toch overkomen is! Word ik bij het uitgaan van de supermarkt aangesproken door een mevrouw die een paar huizen verderop woont. Ze zegt: ‘Een beetje minder ’s avonds kan ook.’

Ik zeg: ‘Ik mag toch zelf weten wanneer ik het licht aandoe.’ Zegt zij: ‘Daar heb ik het niet over. Ik heb het over dat lawaai ’s avonds. Uit de slaapkamer, of moet ik het soms voor u uittekenen?’ Toen ging me pas een licht op. Ik zeg: ‘Meid, was het maar waar. Ik sta al weken droog.’ ‘Oh sorry’, zegt ze en weg was mevrouw. Wat zeg je me daarvan? Niet te geloven toch!?’



Is voor deze variant meer moed nodig dan u in huis hebt? Dan raad ik u aan u te wachten tot het weer omslaat en de ramen weer dichtgaan. Net als de boeken in uw tuin.