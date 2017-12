'Mijn grootste angst is dat vuurwerk verboden wordt'

Ieder jaar laait eind december weer dezelfde discussie op: moet de verkoop van vuurwerk aan banden worden gelegd? Jaar in jaar uit raken er duizenden Nederlanders gewond met de jaarwisseling, maar een verbod op vuurwerk vindt vuurwerkfan Ruben Koets absoluut geen optie. Volgens hem zijn de gewonden te wijten aan het slecht gebruik van het vuurwerk. "En als het in Nederland verboden wordt gaan Nederlanders gewoon naar België of Duitsland toe" zegt hij.