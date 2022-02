Mijn laatste column, ik deed mijn best, de beurt is nu aan anderen

De oorlog in Europa is begonnen. Zojuist zaten we hier in huize Noort beteuterd aan het ontbijt te kijken naar beelden van bombardementen, mensen op de vlucht. Machteloos te zijn tegenover de Russische agressor die onschuldige burgers de dood injaagt, aangemoedigd door het extreemrechtse wappiedom, het is doodeng, verontrustend en deprimerend. Ik heb er geen woorden voor.