Mijn ogen dwalen steeds af naar decolleté, piercing of lange neusharen

Luchtbuks Ria flikt het weer: op haar 100ste schiet ze in de roos op Tilburgse kermis

15:05 En jawel hoor. Luchtbuks Ria doet het gewoon weer, zelfs op haar 100ste schiet ze weer in de roos, dit keer op de Vakantiekermis in Tilburg zondagochtend. Op de vraag of ze er volgend jaar weer bij is, aarzelt ze even. ,,Ik denk het wel, maar ik word er wel moe van. Zeker met al die camera’s om me heen.”