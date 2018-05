'Mijn verslaving kostte maar vier euro per dag'

'Banken moeten meer energie steken in strijd tegen D­DoS-aan­val'

15:03 Afgelopen weekeinde werden banken in Nederland voor de zoveelste keer slachtoffer van een DDoS-aanval. Klanten konden niet of met veel moeite online bankieren. Volgens experts zullen dergelijke online aanvallen in de toekomst alleen maar toenemen. Doen banken eigenlijk wel genoeg tegen dit digitale gevaar?