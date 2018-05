Milieu-activist aangehouden na schreeuw op de Dam

De man die de Dodenherdenking op de Dam verstoorde met een schreeuw, is hoogstwaarschijnlijk Leo D., een man die zegt op te komen voor dierenrechten en het milieu. In een interview met deze site, voorafgaand aan de herdenking, zei hij dat hij strijdt tegen de vleesindustrie, die volgens hem een grote druk legt op het milieu.

Op beelden die direct na de schreeuw gemaakt zijn, is te zien dat dezelfde man wordt afgevoerd door de politie. Tijdens het interview was het nog niet duidelijk dat de man, die zichzelf introduceerde als Leo D., de herdenking wilde verstoren. Hij gaf daar ook geen aanstalten toe. Op de vraag waarom hij naar de Dam was gekomen, zei hij wel dat dat niet was om de oorlogsslachtoffers te gedenken.



,,Van de week sprak ik een Joodse man, een eigenaar van een restaurant. Hem vroeg ik of hij zich wel realiseert dat vleesproductie gepaard gaat met een hoge druk op het milieu. De schattingen lopen uiteen, maar wereldwijd wordt 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen toegerekend aan de productie van vlees. Ondanks dat gaat deze meneer gewoon door."



Later voegde hij daar nog aan toe het onterecht te vinden dat boeren in het zuiden van het land die getroffen zijn door hagelschade geen verzekeringsgeld krijgen. Ook vertelde hij naar de toekomst te willen kijken en niet naar het verleden.

