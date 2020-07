Milieucriminelen komen te makkelijk weg, zegt OM: ‘Duizenden euro's boete stelt niks voor’

VN-rapporteur ‘Dat witte Nederlan­ders geprofi­teerd hebben van uitbuiting moet in lesstof’

7:14 Nederland moet in het onderwijs meer aandacht besteden aan het koloniale verleden en de slavernij, oordeelt VN-rapporteur Tendayi Achiume. Het is ‘urgent’, schrijft ze in een rapport over racisme en discriminatie in Nederland, om een completer beeld te geven van de Nederlandse geschiedenis.