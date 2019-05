Milieudefensie verliest hoger beroep over gezonde lucht

Dominee Veenendaal­se kerk op non-ac­tief om liefdesaf­fai­re met getrouwde vrouw

9:00 De dominee van de hervormde kerk in Veenendaal is op non-actief gesteld. De getrouwde en populaire dominee had een liefdesaffaire met een getrouwd gemeentelid met een zwangerschap tot gevolg. Reden voor het kerkbestuur onderzoek te doen naar ambtsmisbruik. De vraag is of de dominee nog een functie in de kerk kan hebben.