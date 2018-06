Milieuschade kost Nederland 31 miljard per jaar

Agent ernstig gewond na sprong uit brandende flat; politie treft lichaam aan

7:35 UTRECHT - Aan de Marshalllaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is gisteravond een zware explosie geweest in een woning. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt, onder wie een politieagent ernstig. In de woning trof de politie een lichaam aan.