Militair schiet uit vliegende helikopter motoren drugsboot aan flarden

Achtjarige Felipe raakt gewond nadat hij moet wegduiken voor een racende wielrenner: ‘We willen sorry horen’

15 juni De 8-jarige Felipe raakte ruim een week geleden gewond toen hij in een kindvriendelijke straat óp de stoep moest uitwijken voor een wielrenner, die daarna zonder pardon doorreed. Bebloed kwam het kind thuis en hij moest zelfs overgeven. De politie en zijn ouders zijn nu op zoek naar de wielrenner: ,,Wij willen sorry horen, zodat we het beter kunnen verwerken.’’