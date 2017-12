Militairen aangehouden voor seksueel misbruik op kazerne

Ophef

Eerder was er in de politiek al ophef over de onthullingen van seksueel misbruik binnen Defensie. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie riep slachtoffers van misstanden in het leger toen op om zich te melden. ,,Onacceptabel. Ik las het artikel en de rillingen gingen over mijn rug. Dit is niet Defensiewaardig", zei Visser toen.