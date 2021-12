Militairen krijgen stoomcursus boosterprikken zetten: ‘Blij dat ik iets kan bijdragen’

Politie beëindigt De­fend-demonstra­tie in IJmuiden, rust bij Mediapark en Catshuis

De politie heeft vanmiddag een demonstratie van zogenoemde Defend-groepen in IJmuiden beëindigd. De ME greep in nadat de burgemeester van de stad een noodbevel had ingesteld, hij vreesde voor verstoring van de openbare orde. Omdat onduidelijk was waar in Nederland de demonstratie zou plaatsvinden, was er overdag ook veel politie op de been bij het mediapark en het Catshuis.

13 december