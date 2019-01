Militairen Schiermonnikoog beginnen straks aan moeilijk toegankelijke oostkant

videoEen honderdtal militairen is vanmorgen aangekomen op Schiermonnikoog om daar de getroffen stranden op te ruimen. Ze worden vergezeld door tientallen vrijwilligers. De opruimactie begint rond uur of tien aan de oostkant van het eiland, als de zon volledig op is en het hoge water verdwenen.

De stranden van Schiermonnikoog liggen vol aangespoelde spullen uit de 277 overboord geslagen containers. Het gaat onder meer om koelkasten, matrassen en heel veel plastic. Er zijn zo'n dertig containers gevonden, de rest drijft nog op zee. Sommige stranden op de Waddeneilanden zijn al deels opgeruimd, maar op de slecht toegankelijke pekken ligt het nog boordevol rotzooi. Ook is er vannacht veel nieuwe troep aangespoeld.

De militairen dachten gisteren twee dagen werk te hebben aan het opruimen van de stranden, maar vanmorgen bleek dat ze er sterk rekening mee houden langer te blijven.

Er wordt straks aan de oostkant van Schiermonnikoog begonnen met opruimen, vertelde burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog vanmorgen na de briefing van de militairen in het gemeentehuis. De oostkant is ook het punt van het eiland dat het minst goed toegankelijk is. De troepen uit het Drentse Havelte hebben ook een aantal terreinwagens mee. Zo kunnen ze ook de minder toegankelijke delen bereiken.

Helikopter

Afhankelijk van het tij begint het opruimen rond 10.00, 10.30 uur. Een helikopter van Rijkswaterstaat zal ondersteunen en bekijken wat er vannacht allemaal is aangespoeld. Op plekken die beter toegankelijk zijn worden toeristen en eilanders ingezet om te helpen opruimen. Er zijn overal vuilniszakken en hulpmateriaal beschikbaar.

Het afval dat de komende dagen wordt opgeruimd wordt niet gescheiden. ,,De focus ligt nu op het zo snel mogelijk verwijderen van zo veel mogelijk afval van het strand”, vertelt de burgemeester. Dat gebeurt onder meer met de hand maar ook met een speciale 'beachcleaner’, een apparaat dat kleine stukjes plastic als het ware opveegt van het strand.

Volledig scherm Militairen nemen op Schiermonnikoog het draaiboek van de opruimactie door. © Hanneke van Houwelingen

Reservisten

Enkele militairen die nu op het eiland aan het werk gaan, zijn reservisten die gisteren gewoon aan het werk waren toen ze werden opgeroepen. Ze hebben weinig geslapen vannacht omdat ze nog veel moesten regelen. Reservist Gerrit Folkerts moest vannacht bijvoorbeeld nog een viertonner (een middelzware, militaire vrachtauto met een laadbak) ophalen en heeft niet meer dan twee uur geslapen. ,,Al was dat lastig met al het gesnurk van zijn collega’s in de kazerne op Lauwersoog”, vertelde hij vanmorgen op de boot naar Schier.

Volledig scherm Reservist Gerrit (links) moest vannacht nog een viertonner ophalen. © Hanneke van Houwelingen

Golf met rommel

De militairen beginnen vandaag op Schiermonnikoog, maar springen mogelijk ook op andere eilanden bij als daar de nood aan de man is omdat er bijvoorbeeld een nieuwe golf rommel aanspoelt.

Burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog is blij dat militairen er zijn. ,,Ik verwacht dat we een eind gaan komen vandaag. Helaas is er vannacht wel weer veel aangespoeld. Het strand ligt helemaal bezaaid met plastic rommel, korrels, speelgoed en matrassen. En ook de hele Noordzee ligt nog vol met rommel. Het is een echt een vreselijke situatie.”

De troep op het eiland doet Van Gent pijn als burgemeester, maar ook als lid van GroenLinks. ,,Schiermonnikoog is een nationaal park. Voor de natuur en het milieu is dit écht geen goed nieuws. We gaan er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken.”

Mee naar huis

Mensen die spullen mee naar huis hebben genomen die ze tijdens het jutten op de stranden hebben gevonden, behoren niet tot de prioriteit van de burgemeester. ,,Wat we nu willen is zo snel mogelijk de stranden opruimen.” Zelf heeft ze niks meegenomen van het strand: ,,Ik ben burgemeester, ik ben geen strandjutter.”

Volledig scherm Burgemeester Ineke van Gent in gesprek met militairen bij aankomst op Schiermonnikoog. © ANP

Volledig scherm De militairen komen aan op Schiermonnikoog. © ANP

Volledig scherm De troepen uit het Drentse Havelte nemen een aantal terreinwagens mee. © ANP

Volledig scherm Militairen vertrekken richting Schiermonnikoog. © ANP

Burgemeester Ineke van Gent geeft een reactie over de situatie op Schiermonnikoog. Bekijk hier de beelden: