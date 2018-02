Miljardair Melchers trekt rechtszaak tegen Defensie in

Het ministerie van Defensie is nu ruim anderhalve week bezig met de oefening met dertien gevechts- en transporthelikopters, die vanaf grondniveau mogen vliegen. Melchers heeft daar grote moeite mee, omdat de dieren op zijn landgoed Onstein van slag zouden raken. Zijn pauwen waren weggelopen en ook de reeën en fazanten hadden veel last van de herrie die de laagvliegende heli's maken.



Gisteren werd al bekend dat Defensie met boerenorganisatie LTO heeft afgesproken om in het vervolg van de training, die nog tot volgende week vrijdag duurt, veestallen te vermijden. Het dreigende kort geding van LTO was na dat gesprek ook van de baan.



Of Melchers met Defensie vergelijkbare afspraken heeft gemaakt over het vliegen boven zijn landgoed, is nog onduidelijk: zijn woordvoerder kon daarover vanmorgen nog geen inhoudelijke reactie geven.