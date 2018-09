Miljardenelftal verslaat oud-Oranje

videoDe multimiljonairs uit de Quote 500 hebben met riante cijfers de oud-internationals van Oranje verslagen in een benefietwedstrijd voor Spieren voor Spieren. ,,We hebben wel tijdens de wedstrijd Frank de Boer moeten kopen.''

,,Eindstand 7-3 voor het Quote-elftal'', meldt adjunct-hoofdredacteur Paul van Riessen. ,,Volgens onze coach Louis van Gaal was het 6-2, maar het lijkt mij dat wij toch beter met cijfers zijn.'' De rijkaards uit de Quote vormden het duurste elftal dat ooit op een Nederlands veld stond: samen waren de heren goed voor een vermogen van 3 miljard euro. En met geld is veel te koop.



,,Toen het op het veld even moeilijk ging, hebben de miljonairs Frank de Boer overgekocht. Hij wisselde van shirt en ging de andere kant uitspelen.'' In de rust werd er jolig gedaan met ballen in een Porsche cabrio schoppen. Iedere rake bal leverde 5000 euro op voor Spieren voor Spieren, de organisatie die geld inzamelt om kinderen met een spierziekte te helpen.

Oranje werd vertegenwoordigd door onder andere de voetbalmiljonairs Ronald de Boer, Pierre van Hooijdonk, Gerald Vanenburg, Aron Winter en Brian Roy. Zij stonden tegenover superrijken als Ewald Dudok (projectontwikkelaar, nummer 380 in Quote 500) en Ronald van de Laar (investeerder, 199 in Quote 500). Ook keukengigant Ben Mandemakers (nummer 45, jarenlang geldschieter van RKC en nu sponsor van de tot Keukenkampioen gedoopte eerste divisie) en Frans van Seumeren (geldschieter FC Utrecht) waren present.

Volledig scherm Trainer Louis van Gaal voor aanvang van de wedstrijd van oud-internationals en spelers van de Quote 500 in het Olympisch Stadion. © ANP

Van Riessen: ,,De Quote-mijonairs waren echt veel beter, ook al moesten we de spelregels soms wijzigen. We hebben inderdaad met twee keepers in het doel gespeeld.''