Miljardenovername Nederlandse chipbouwer definitief van de baan

Schrijvers brieven 'kofferbak­moord' gezocht, dna-spoor ontdekt

7:24 De politie zoekt contact met de schrijvers van drie anonieme brieven over de moord op Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen, die vorig jaar dood in de kofferbak van zijn auto werd aangetroffen. De politie laat donderdagochtend weten dat de brieven interessante informatie over de moord bevatten, maar wil in het belang van het onderzoek niets kwijt over de inhoud.