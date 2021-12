Miljoen valt op straat in Oss, maar slechts twee huishoudens blijken mee te spelen

Als de hoofdprijs van de Postcodeloterij ergens welkom is, dan zal het de Vinkenstraat in de Osse Schadewijk zijn. De naoorlogse rijtjeshuizen stralen soberheid uit. Een enkel huis staat duidelijk te verloederen. De voordeur kan wel een likje verf gebruiken. Hier komt een geldprijs zeker niet op de grote hoop terecht. Maar op deze gure vrijdagmiddag is er niets te merken van uitgelaten bewoners.



,,Hou het maar klein, hadden we gezegd. Wij hoeven niet zo nodig op de voorgrond.” Aan het woord is een van de gelukkige winnaars. Liever geen naam in de krant, want dat trekt alleen maar volk aan waar zij en haar man niet op zitten te wachten. Woensdagochtend stond hier desondanks Nicolette van Dam op de stoep. Met een gouden envelop. ,,Ze hadden gebeld of ze langs mochten komen. We hadden prijs. Maar wat het was, wisten we niet.” Uit de gouden envelop kwam een cheque met daarop een gewonnen bedrag van 500.000 euro. Wat bleek: op de postcode 5348GR was het wekelijkse miljoen gevallen en er waren maar twee lothouders met die code.