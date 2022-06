Miljoenen krijgen om 12.00 uur testbericht NL-Alert, Oekraïense vluchtelingen gewaarschuwd

NL-Alert wordt twee keer per jaar getest, in juni en december. De test van maandag is het eerste waarschuwingsbericht sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De melding kan dus ook aankomen bij de tienduizenden Oekraïense vluchtelingen in het land. Om ze voor te bereiden, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid ze vorige week gewaarschuwd met berichten in het Oekraïens en het Russisch. Daarin kregen ze te horen dat het bericht een test is, dat ze een luid en schel geluid zullen horen en dat ze niets hoeven te doen.