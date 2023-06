Miljoenen voor actieplan dakloosheid dreigen niet juist te worden uitgegeven: ‘Schandalig’

,,Schandalig”, zegt de 27-jarige Ashley over de uitkomsten van het onderzoek. ,,Het kan toch niet zo zijn dat we straks vijftien jaar verder zijn en er nog steeds niks is veranderd?” Ashley werd zelf op haar achttiende dakloos, na haar tienerjaren in de ene na de andere jeugdzorginstelling te hebben doorgebracht. Ze belde nog aan, nadat ze letterlijk op straat was gezet, maar er werd niet meer opengedaan. Stichting Het Vergeten Kind slaat al langer alarm, omdat dit veel meer jongeren overkomt als ze achttien en dus volwassen worden.

Uit het onderzoek van Het Vergeten Kind blijkt ook dat dit gevoel een gemene deler is onder jongeren die dakloos zijn of waren, zegt directeur Margot Ende-Van den Broek. ,,Jongeren die dakloos zijn geweest, houden daar vaak hun hele leven last van. Tijdens een belangrijke periode in hun leven zijn ze buiten de maatschappij geplaatst. Nu is er een goed actieplan, waarbij ook naar het buitenland is gekeken, en dat voor radicale verandering moet zorgen. Maar we zien dat bijna zestig procent van de gemeentes het geld dat daarbij hoort niet uit wil geven aan permanente huisvesting, en het verbeteren van de inkomenspositie van dakloze jongeren. Dat is heel verdrietig. Er moet een grotere rol komen vanuit de landelijke overheid, om te zorgen dat kritisch gekeken wordt waar het geld terechtkomt. Het kan toch niet zo zijn dat in ons land jongeren op straat belanden?”