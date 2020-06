Minder dan 250 coronapatiënten in ziekenhuis: ‘Laagste aantal tot nu toe’

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 83. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 49.804. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.859 mensen opgenomen (geweest).

‘Laagste aantal tot nu toe’

In totaal liggen er nu 49 coronapatiënten op de intensive care, dat is een meer dan gisteren. De totale bezetting op de intensive cares komt daarmee uit op 614 (inclusief patiënten die niet corona hebben). Dat is 10 personen minder op de ic dan gisteren.

De ic-cijfers komen van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg meldt dat er in totaal nu minder dan 250 besmette patiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn. ,,Het laagste aantal tot nu toe. Over het algemeen is de bezetting op de intensive cares laag, een teken dat de reguliere zorg nog niet op het oude peil is.”

Verpleegkundige overleden

De twee ‘nieuwe doden’ zijn al wat langer geleden overleden, maar dit is nu pas doorgegeven aan het RIVM. Een van de twee stierf op 31 mei, de ander op 8 juni.

Voor zover nu bevestigd is afgelopen zondag voor het laatst iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wel is bekend dat maandag een verpleegkundige van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is overleden aan corona. Die zal nog niet gemeld zijn bij het RIVM. Het instituut communiceert namelijk de meldingen die zijn binnengekomen, niet de werkelijke cijfers op dat moment. De laatste dag waarop meer dan vijf mensen overleden, was 10 juni, precies twee weken geleden.

Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger. De cijfers liggen na weekenden vaak hoger, omdat er in het weekend minder wordt geregistreerd.

Sinds 1 juni kan elke Nederlander met klachten zich laten testen. Elke week doen ongeveer 60.000 mensen dat. Vorige week leverde dat 579 besmettingen op. Het betekent dat een op de honderd tests positief was, minder dan in de weken ervoor.