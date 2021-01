Minder druk in sneeuwgebied rond Vaals, (te) druk in natuur

,,Het was stukken rustiger”, vatte burgemeester Harry Leunessen van Vaals rond 16.30 uur vanmiddag samen. Zo schreven boa's gisteren nog 104 bekeuringen uit wegens foutparkeren, vandaag kregen slechts vier automobilisten een boete, zei Leunessen. ,,Het was wel druk, maar anders dan zaterdag, toen we werden overspoeld." Toch reden ook zondag veel mensen naar de plek waar de enige sneeuw in Nederland lag, het heuvellandschap bij de Duits-Belgische grens rond het Drielandenpunt. Bij een rotonde op de Rijksweg hielden verkeersregelaars auto's aan. De handhavers vroegen de mensen op een andere dag terug te komen. Ook wezen ze de inzittenden erop dat er streng wordt gehandhaafd op foutparkeren. Leunessen denkt dat er na dit weekend geen sneeuw meer ligt in de heuvels rond Vaals.

Natuur

Ook in andere delen van Nederland was het druk. Veel mensen trokken naar natuurgebieden in onder meer Brabant. Ook in Lage Vuursche (provincie Utrecht) was het weer druk, hoewel de gemeente zondagochtend nog had opgeroepen om niet met de auto naar het gebied te komen. Zaterdag moest het gebied worden afgesloten omdat teveel bezoekers met de auto waren gekomen.