Minder NS’ers ziek: dienstregeling bijna op oude niveau

A'damse Russische-orthodoxe parochie onder druk gezet door Russen: ‘Geestelij­ke tank op ons afgestuurd’

Alle vijf geestelijken van de Russisch-orthodoxe Nikolaasparochie in Amsterdam verlaten de kerk omdat ze zich onder druk gezet voelen door hun eigen aartsbisschop en de Russische staat. Het is voor hen niet langer mogelijk ‘een spiritueel veilig klimaat’ te bieden aan gelovigen, meldt de kerk in een persbericht.

12 maart