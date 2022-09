Minder operaties tijdens pandemie, maar ook minder patiënten op ic en sneller naar huis

Hoewel kankerzorg prioriteit kreeg, zien onderzoekers daar ook een daling van bepaalde operaties. Ze analyseerden de ingrepen voor darm-, slokdarm-, maag-, lever-, alvleesklier- en longkanker. In de jaren voor corona opereerden artsen ruim 6200 kankerpatiënten, in 2020 waren dat er met iets meer dan 5700 8 procent minder. Vooral minder patiënten met een darmtumor gingen onder het mes. Al kan dat volgens de onderzoekers komen doordat het bevolkingsonderzoek tijdelijk stillag en er minder zieke mensen werden opgespoord.

Ten opzichte van andere operaties groeide het aandeel oncologische ingrepen juist. In 2019 was 43.9 procent van de onderzochte operaties kankergerelateerd, in 2020 47 procent. De acute zorg ging ook gewoon door.

Minder ic-opnames

Na een operatie gingen ook minder patiënten naar de intensive care. Vooral patiënten die slokdarm-, maag- en longoperaties ondergingen, hoefden niet per se naar de ic. ,,Heel vaak gebeurt dat standaard. Tijdens de pandemie werd veel beter gekeken of een ic-bed écht nodig was. We hopen dat ziekenhuizen dat aan de crisis hebben overgehouden”, aldus Schelto Kruijff, onderzoeker van het UMC Groningen. Al benadrukken de onderzoekers dat het geen kwaad kan om altijd een bed te reserveren en dat artsen vooral per patiënt moeten kijken naar wat nodig is.