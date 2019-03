Minder rokers, maar Marlboro nog steeds onbetwiste nummer 1 in de supermarkt

Ombudsman: laat ‘zelfredza­me adreslozen’ niet verder afglijden

De Nationale ombudsman krijgt steeds meer signalen van en over zogenoemde 'zelfredzame' adreslozen. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld dak- of thuisloos zijn geraakt door ontslag, te weinig zzp-inkomsten, een echtscheiding of ernstige schulden. Zij moeten meer hulp krijgen om verder afglijden te voorkomen, vindt de ombudsman.