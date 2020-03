Minderjarige asielzoekers die verdwijnen ‘zwerven door Europa’

Van de honderden minderjarige asielzoekers die per jaar uit de Nederlandse asielopvang verdwijnen, is de helft al verdwenen voordat ze überhaupt weten of ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze zwerven rond in Europa of zijn met hulp van mensensmokkelaars op doorreis.

Dat concludeert het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de hand van twee onderzoeken naar het verdwijnen van 1750 alleenreizende en minderjarige asielzoekers uit Nederlandse azc’s in de periode 2015-2018. De helft van hen is al weg voordat Nederland besloten heeft of ze wel of niet mogen blijven. ,,Ze lijken niet geïnteresseerd te zijn in de uitkomst van de asielprocedure en verblijven relatief kort in de Nederlandse opvang.”

Zeker Vietnamese jongeren lijken Nederland alleen als ‘transitland’ te zien. Zij verdwijnen bijna altijd uit de opvang, ook al worden ze gehuisvest in speciale, beschermde opvangplekken. ,,Deze signalen wijzen op mensensmokkel en mensenhandel”, concludeert staatssecretaris Broekers-Knol in een brief die maandagmiddag aan de Tweede Kamer is verstuurd. In 2018 stelde haar voorganger Harbers nog dat die aanwijzingen er niet waren.

Wietkwekerijen en nagelstudio's

Het ministerie liet de onderzoeken uitvoeren nadat verschillende media verhalen brachten over de tientallen Vietnamese jongeren die verdwenen uit de twee beschermde opvangcentra in Nederland. De vrees is dat zij vanuit Vietnam door mensensmokkelaars onder valse voorwendselen naar Europa worden gebracht. De jongeren wordt werk in Groot-Brittannië voorgespiegeld, maar eindigen als illegale arbeiders in wietkwekerijen, nagelsalons of de prostitutie. Omdat ze een schuld bij de mensensmokkelaars hebben opgebouwd, kunnen ze niet zomaar weg. Deze krant schreef eerder over een van die jongeren die wegliep uit een opvang in Limburg en omkwam in een koeltruck op weg naar Engeland.

Uit de analyse blijkt dat een op de vijf alleenreizende, minderjarige asielzoekers ‘met onbekende bestemming’ vertrekt uit de asielopvang. De meeste van hen komen uit Marokko (260), Eritrea (240) en Afghanistan (170). Ook Vietnamezen (80) staan in de top 10. Een deel van hen lijkt door Europa te reizen: sommigen staan al in negen of tien landen geregistreerd. Driekwart van de verdwenen minderjarigen is tussen de 15 en 17 jaar, 88 procent is man.

