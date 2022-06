Minimaal een dode en tien gewonden na mini-tornado op Schouwen-Duiveland: ‘Het is een oorlogsgebied’

Buurtbewoners zeggen dat de minitornado binnen twee minuten een spoor van vernielingen achterliet. ,,Het was een harde klap en binnen twee minuten was het gebeurd.” Vanaf de haven naar de wijk Malta zijn schoorstenen van huizen gewaaid en daken ingestort. Hoeveel gewonden er zijn is nog niet duidelijk. Lange tijd werd naar een mogelijk slachtoffer gezocht na een gerucht dat er nog iemand zoek was.

De politie roept bewoners op om binnen te blijven omdat er nog dakpannen op straat kunnen vallen. Het weer boven Zierikzee is nog steeds onrustig en mogelijk zijn er nog meer buien op komst. ,,Er zijn veel mensen die naar het gebied gaan om te kijken of te helpen, dit belemmert de hulpdiensten en kan gevaarlijk zijn door loshangende takken, dakpannen”, meldt de VRZ.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Middaguur

Rond het middaguur trok de tornado over Schouwen-Duiveland. In Zierikzee waaiden daken van vijf huizen en vielen bomen om. Een huis aan de Calandweg stortte gedeeltelijk in. Brandweer en andere hulpdiensten rukten daarna massaal uit.

In De Kanterlaan liggen overal brokstukken. Op het Havenplein en aan het Havenpark zijn bomen naar beneden gekomen. Het terras van eetcafé de Banjaard aan de Nieuwe Haven ligt overhoop. Mensen kwamen geschokt hun huizen uitrennen. De grootste ravage is aan de Calandweg. Daar waaiden van meerdere woningen het dak er af.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jaarlijks een tot drie tornado’s in Nederland

Volgens Weeronline was er sprake van een ‘zwakke’ tornado in Zierikzee. ,,Een tornado kun je het beste zien als een wervelwind van enkele tientallen tot enkele honderden meters breed. Hij is vaak zichtbaar als ‘slurf’ onder een bui, doordat waterdamp condenseert in de wervel of doordat materiaal vanaf het aardoppervlak wordt opgetild.”

Een tornado ontstaat onder een fikse onweersbui. Er zijn twee belangrijke zaken die de kans op het ontstaan van een tornado groter maken. Er is een flink verschil in wind in de onderste (paar) kilometer nodig. Dit kan zowel in richting als in snelheid zijn. Daarnaast moet de wolkenbasis (de hoogte van de onderkant van de buienwolk) laag zijn.

Bijzonder zware exemplaren

De kracht van een tornado wordt uitgedrukt in de schaal van Fujita, die loopt van 0 voor de lichtste tot 5 voor de zwaarste, en wordt achteraf vastgesteld aan de hand van de schade. Weeronline schat de kracht van de windhoos in Zierikzee voorlopig op hooguit 2, met een snelheid van tussen de 179 en 218 kilometer per uur. De windhoos in Zierikzee kan ook een waterhoos genoemd worden, omdat die op zee is ontstaan.

Volgens Weeronline komen jaarlijks in ons land een tot drie tornado’s voor. Enkele bijzonder zware exemplaren trokken in juni 1967 over Nederland. Daarbij vielen zeven doden en tientallen gewonden.