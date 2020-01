Minister Bruins boos over loting peperduur medicijn: ‘loterij om het leven is immoreel’

Meester Thijs ligt wakker van het lerarente­kort: ‘Ik zie de oplossing niet’

7:00 Meester Thijs Roovers kwam exact drie jaar geleden in de spotlights toen hij met PO in Actie streed voor eerlijker salarissen en een lagere werkdruk op basisscholen. Hoewel ook zijn salarisstrookje er beter uit ziet, groeien de problemen om hem heen. Want de voormalig PO in Actie-voorman werkt in hartje rampgebied van het lerarentekort: Amsterdam.