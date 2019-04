Minister Bruins: Privacywaakhond moet opslag patiëntgegevens bij Google onderzoeken

Moeten de zorggegevens van Nederlandse ziekenhuispatiënten wel in handen komen van techgiganten als Google? Minister Bruno Bruins (Zorg, VVD) vraagt de Autoriteit Persoonsgegevens te onderzoeken of de veiligheid van patiëntgegevens gewaarborgd is.

Zaterdag beschreef deze krant hoe ziekenhuizen de medische gegevens van honderdduizenden Nederlandse ziekenhuisbezoekers via het bedrijf MRDM op laten slaan in de Google cloud. Experts plaatsen daar kritische kanttekeningen bij en zijn bezorgd over de privacy van patiënten.

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid, VVD) kondigt in een reactie aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, in te schakelen: ,,Ik zal de Autoriteit vragen om te kijken of de veiligheid van de medische gegevens van patiënten gewaarborgd is.” De bewindsman vraagt daarnaast de NEN (de instantie die de kwaliteitsnormen voor informatiebeveiliging in de zorg vaststelt, red.) te kijken of de eisen niet scherper moeten. ,,Medische gegevens moeten veilig zijn, privacybescherming hierbij is voor mij van het grootste belang.”

Hoewel de patiëntendata volgens het bedrijf eerst door MRDM gepseudonimiseerd worden en daarna versleuteld in de Google-cloud komen, vrezen kenners voor de veiligheid van deze (medische) persoonsgegevens.

De fracties van D66 en de SP hebben inmiddels schriftelijke vragen aan het kabinet gesteld. Zij willen een debat met Bruins. De partijen willen weten of inderdaad alles volgens de regels gaat, zoals MRDM beweert, en of zulke gevoelige data niet in ‘Nederlands beheer’ moeten komen, aldus de SP. D66-Kamerlid Kees Verhoeven: ,,Waarom zijn patiënten niet op de hoogte gesteld van deze praktijk?”

Autoriteit

De Autoriteit Persoonsgegevens moet het verzoek van Bruins formeel nog krijgen. Voorzitter Aleid Wolfsen zegt in actie te kunnen komen, ook naar aanleiding van klachten of mediaberichten. ,,Niemand houdt ons tegen. Maar of er nu al aanleiding is om een onderzoek te starten, kan ik nog niet zeggen.” Van belang noemt hij ook de opstelling van het parlement. ,,De Tweede Kamer bepaalt als wetgever mede de speelruimte voor verwerking van zulke gegevens.” Wolfsen beklemtoont dat patiëntgegevens altijd eigendom van de patiënt blijven: ,,Daar moet je zeer zeer zorgvuldig mee omgaan.”

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) noemt het goed dat de discussie over de opslag van medische data gevoerd wordt. De Patiëntenvereniging Nederland vindt het belangrijk dat ziekenhuizen hun prestaties kunnen vergelijken en medische data daarvoor worden opgeslagen. ,,Tegelijk moet opslag volstrekt veilig zijn en lijkt het ons goed als privacywaakhond AP dat toetst,” zegt woordvoerster Mariet Bolluijt.

MRDM reageert