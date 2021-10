Minister De Jonge doet aangifte van ‘bedreigende’ galgtweet

Expert in radicalisering Jelle van Buuren roept op om het meenemen van de galg naar het protest tegen de coronamaatregelen ‘niet groter te maken dan het is’. ,,We springen nu met z’n allen op deze ene galg, terwijl het probleem gecompliceerder is.’’



Van Buuren benadrukt dat er zondag 20.000 à 25.000 mensen in Amsterdam waren om te protesteren. ,,Een galg meebrengen is net als een Jodenster dragen tijdens zo’n protest niet strafbaar. Het zet ook niet aan tot geweld of haat, maar het is wel buitengewoon schadelijk, smakeloos en kwetsend.”



Volgens hem moet het Openbaar Ministerie ook ‘ontzettend goed nadenken’ of het hier iets aan wil doen. ,,Want het kan door de andere kant ook zo geframed worden dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Je kunt niet achter iedereen aangaan die opereert op het randje van de vrijheid van meningsuiting.’’