Minister én Uruzgan-veteraan Hanke Bruins Slot loopt met oud-collega's in defilé: ‘Heel waardevol’

met videoRuim 100.000 veteranen zijn tijdens Veteranendag in Den Haag traditiegetrouw bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. De missie in Afghanistan stond dit jaar centraal. Voor het eerst in de geschiedenis liep een minister mee in het defilé: Uruzgan-veteraan Hanke Bruins Slot, de huidige minister van Binnenlandse Zaken.

In de middag vertrok het defilé vanaf het Haagse Malieveld. In totaal liepen ongeveer 3500 militairen en veteranen mee. Ook reed er modern en oud materieel mee, vergezeld door alle orkesten van de krijgsmacht. Het was dit jaar voor het eerst in de geschiedenis dat een zittend minister meeliep in het defilé: minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) was als veteraan in Den Haag aanwezig.

Bruins Slot was tijdens de missie in het Afghaanse Uruzgan in 2008 pelotonscommadant van de Pantserhouwitser, waarmee over lange afstanden (tussen de 2,5 en 40 kilometer) geschoten kan worden. Zij gaf in die hoedanigheid met haar peloton vuursteun aan onder andere de Nederlandse, Australische en Britse troepen ter plekke.

Waardevol

,,Ik vond het heel waardevol om mee te lopen vandaag. Geweldig om weer oude collega’s te kunnen spreken. En natuurlijk prachtig om met het defilé voorbij de koning te lopen. Veteranendag laat zien dat vrede en vrijheid geen rustig bezit en geen vanzelfsprekendheid zijn‘’, aldus minister Bruins Slot tegen deze site.

Hans van Griensven, voorzitter van het Veteranenplatform, prijst haar deelname. ,,Fantastisch dat de minister als veteraan meeloopt. Dat toont aan dat iedereen veteraan kan zijn.”

De Nederlandse Veteranendag begon vanochtend met een ceremonie voor genodigden in de Koninklijke Schouwburg. Na de officiële opening was er een muzikaal-theatraal programma met persoonlijke verhalen van veteranen. Ook koning Willem-Alexander, minister-president Mark Rutte, defensieminister Kasja Ollongren en leden van het parlement en bestuursorganen waren hierbij aanwezig.

De vrede en veiligheid die Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog kent, zijn door de oorlog in Oekraïne niet langer vanzelfsprekend, volgens premier Mark Rutte. ,,Onze vrijheid is niet gratis”, zei hij in zijn toespraak in de Koninklijke Schouwburg. ,,Vrijheid moet worden onderhouden, gekoesterd en ja, als het moet, zelfs worden bevochten. Soms tegen de hoogste prijs. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel leven we in een andere werkelijkheid.”

De Hofvijver was daarna het podium voor de vaandelceremonie. Op een ponton kregen achttien eenheden van de Koninklijke Landmacht, het Korps Mariniers en de Koninklijke Luchtmacht een cravate bevestigd aan hun vaandels. Dit is een bijzonder blijk van waardering voor de inzet van deze eenheden, de afgelopen twintig jaar, in Afghanistan. De laatste keer dat zo’n grootschalige uitreiking van vaandelopschriften plaatsvond, is meer dan honderd jaar geleden, haalde minister Ollongren eerder aan.

Kwetsbaar

Koning Willem-Alexander legde in zijn toespraak de nadruk op ‘hoe waardevol en kwetsbaar vrijheid is’. Hierbij verwees ook hij naar de oorlog in Oekraïne, waar de inwoners nu ‘haard en huis’ moeten verdedigen. ,,Nu de vrede in Europa op het spel staat, realiseren we ons hoe sterk we onze krijgsmacht nodig hebben”, aldus de koning tegenover de veteranen. ,,U komt namens ons in actie.”

Volgens de koning beseffen we door de situatie in Oekraïne ‘meer dan in andere jaren’ hoe dankbaar we mogen zijn richting de krijgsmacht.

Achttien legeronderdelen kregen vervolgens van de koning een vaandelopschrift voor hun inzet in Afghanistan. ,,Ruim 30.000 Nederlandse militairen kennen Afghanistan uit eigen ervaring. Ze ondergingen de helse hitte en hoorden het mortiervuur”, aldus de koning. ,,25 van hen verloren het leven. Het verdriet om hen gaat nooit meer weg.”

