Minister gaat files te lijf met de inzet van extra bergers

We­reld­re­cord­po­ging conga dansen op ijs mislukt in Amsterdam

15:44 Op het Museumplein in Amsterdam is zondag een wereldrecordpoging conga dansen op ijs gedaan. Er waren genoeg mensen aanwezig om het record van 593 mensen te verbreken. Het lukte echter niet een sluitende lijn te vormen. Daarmee houdt een New Yorkse universiteit het record 'Conga Line on Ice' in handen.