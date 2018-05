Minister: Getuigen verklaring Marco Kroon moeten pers mijden

Uit gesprekken die journalisten van De Volkskrant voerden met betrokkenen blijkt dat er na een jaar onderzoek nog altijd geen bewijs is gevonden voor de bewering van Kroon dat hij in 2007 in Afghanistan is ontvoerd en daarna zijn gijzelnemer heeft gedood. De defensietop houdt er daarom ernstig rekening mee dat hij zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen.



Nadat Kroon zelf bij toenmalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp melding had gemaakt van het geweldsincident, werd begin 2018 op verzoek van het OM een intern onderzoek ingesteld.



Bijleveld benadrukt dat het onderzoek nog altijd loopt en noemt het 'onverstandig' dat betrokkenen met kennis van de kwestie intussen journalisten te woord staan. Ze zegt 'van harte te hopen dat níemand meer via de pers praat maar rustig het onderzoek zijn werk laat doen.'



Na de interne melding van het incident spraken medewerkers van de militaire inlichtingendienst MIVD tientallen betrokken, ook in Afghanistan, blijkt uit de gesprekken met dertien mensen die betrokken waren bij Kroons geheime missie in Kaboel of die kennis hebben van het interne onderzoek daarnaar. ,,Alles en iedereen die iets zou kunnen weten en die we hebben kunnen opsporen, is gehoord. De conclusie is dat defensie niet kan bevestigen dat het waar is. Er zijn geen aanwijzingen dat het is gebeurd'', zegt een hoge defensiebron met kennis van het dossier dat na het onderzoek naar het OM is gegaan.