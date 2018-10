Minister: Patiënten moeten ook goede zorg krijgen na bankroet ziekenhuizen

Verdachte ontvoering peuter Insiya: Ik ben erin meege­sleurd

13:52 De 26-jarige Lizzy S., de enige vrouwelijke verdachte in de strafzaak rond de ontvoering van de peuter Insiya in 2016, heeft naar eigen zeggen geen rol gespeeld in dat misdrijf. ,,Ik zat erbij en keek ernaar’', verklaarde de vrouw op de tweede dag van het proces tegen in totaal zes verdachten. ,,Ik was erg jong en naïef. Ik ben erin meegesleurd en wist niet wat er gebeurde.’'