Minister Schouten blaast werkbezoek Zeeland af: ‘situatie niet veilig’, opgepakte boeren alweer vrij

Quote We kregen het signaal dat er zo’n 40 trekkers daar waren die de weg blokkeer­den. Op advies van de politie zijn we toen niet gekomen Woordvoerster minister Schouten (Landbouw) Een woordvoerster van haar ministerie bevestigt dat Schouten haar bezoek aan Zeeland na een negatief advies heeft moeten afbreken. Ze was al op een locatie - een boerderij - geweest, maar onderweg naar het tweede deel van het werkbezoek waren boeren met trekkers op de weg.



,,We kregen het signaal dat er zo’n veertig trekkers daar waren die de weg blokkeerden. Op advies van de politie zijn we toen niet gekomen. Ze zeiden dat de veiligheid in het geding was, dus was het een logisch besluit om het werkbezoek niet voort te zetten.”



De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) vindt het jammer dat het werkbezoek niet doorgaat. De LTO wilde vandaag de voorjaarsdroogte bespreken met de minister. ,,Dat er op het stikstofdossier grote onvrede is zou niet tot gevolg moeten hebben dat we op andere dossiers niet in gesprek kunnen. We hopen van harte dat het werkbezoek een andere keer alsnog door kan gaan,” aldus Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland.

Op later moment doorpraten

De zegsvrouw benadrukt dat minister Schouten vandaag niet terugkomt, maar zeker op een later moment weer wil praten met de boeren over de actualiteit. ,,Dat gesprek moet voortgezet worden, want de onvrede wordt breed gevoeld.”

Het was de eerste keer ooit dat deze minister een werkbezoek moest afblazen vanwege protesten. De boeren denken dat ze stiekem toch nog naar Zeeland komt, maar ze benadrukken dat ze geen kwaad in de zin hebben.

De protesterende agrariërs willen met de minister in gesprek over het plan om koeien minder eiwitrijk voedsel te geven, benadrukken ze. Dat is een van de maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Dat de minister het gesprek nu niet lijkt aan te gaan, vinden ze teleurstellend.

Weer vrijgelaten

De politie Drenthe meldde vanmorgen al dat meerdere landbouwvoertuigen en auto’s de toegangsweg naar afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster hadden geblokkeerd. De boeren protesteerden daar tegen het landbouwbeleid van minister Schouten. Ze voerden actie bij Attero omdat de afvalverwerker volgens hen de grootste stikstofuitstoter van Drenthe is. Inmiddels is de toegangsweg weer vrijgemaakt.

De protestactie begon vanmorgen in alle vroegte. Toen de politie - vergezeld door ME’ers - bij het bedrijf aankwam, maakten veel boeren zich snel uit de voeten. Ze trokken zich terug op een nabijgelegen boerenbedrijf. Hier werden vijftig van hen zonder verzet aangehouden.

Het grootste deel van de 57 aangehouden melkveehouders is inmiddels vrijgelaten na de blokkade met tractoren en auto’s van het afvalverwerkingsbedrijf Attero in het Drentse Wijster. De politie verwacht dat alle arrestanten vandaag weer in vrijheid worden gesteld.

Velen accepteren de opgelegde boete van 390 euro wegens het demonstratieverbod niet, maar kiezen ervoor de zaak op 19 november te laten voorkomen bij de kantonrechter in Assen, lieten ze na hun vrijlating weten. Een enkeling heeft de schikking wel geaccepteerd. Onder de arrestanten zijn vijf minderjarigen. Zij worden doorverwezen naar bureau HALT.

Extra beveiligd

Om de aangehouden boeren te steunen verzamelden mensen uit hele land zich voor het politiebureau van Assen. Het bestuur van Farmers Defence Force (FDF) riep agrariërs op om naar Assen te komen. Varkenshouder en voorzitter Mark van den Oever deed dat in een filmpje dat verspreid wordt. Het politiebureau in Assen wordt extra beveiligd in verband met het boerenprotest.

,,Er zijn ook kinderen van een jaar of 13 aangehouden”, zeggen boeren tegen Dagblad van het Noorden. ,,Die kinderen zitten hier gewoon tussen de volwassenen. Heel apart en volgens mij mag dat niet eens’’, laat een van de aangehouden boeren vanuit de cel weten aan Dagblad van het Noorden. ,,Ik weet niet op grond waarvan we zijn aangehouden. Geen idee. Maar we worden straks verhoord en dan zullen we het wel horen.’’

De politie Noord-Nederland kan de aanhouding van de minderjarigen op dit moment niet bevestigen of te ontkennen. Ook kunnen zij nog niks vertellen over het telefonische contact met de boer vanuit de cel.

Volledig scherm Sommige trekkers waren voorzien van protestleuzen. © Kim Stellingwerf

Protestverbod

De boeren moesten bij het afvalverwerkingsbedrijf vertrekken omdat demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen in Drenthe, Friesland en Groningen tot en met maandag 13 juli niet zijn toegestaan. Dat besluit is genomen door de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Drenthe, Friesland en Groningen.

Volgens de politie is Attero inmiddels weer bereikbaar. Om te voorkomen dat meer mensen naar de afvalverwerker zouden komen, werden toegangswegen eerder afgesloten.

Volledig scherm De boeren in Zeeland. © Michiel Bouwman

Onvrede

Eerder werd door boeren al duidelijk gemaakt dat de grootscheepse protestacties van de afgelopen dagen door heel Nederland pas het begin waren. Er komen nu elke dag acties, kondigden de boeren aan. ,,Steeds ergens anders en door het hele land”, aldus Rutger van Lier, regiobeheerder van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) Oost-Achterhoek.

De boeren uitten hun onvrede vorige week voor het eerst, toen er in de Tweede Kamer werd gedebatteerd over het aanpassen van veevoer om de uitstoot van stikstof te verminderen. Sindsdien zijn ze elke dag met de trekkers op pad. Hun acties richten zich vooral op snelwegen en distributiecentra. De boeren protesteren bij distributiecentra tegen de lage prijzen van de supermarkten, waardoor ze zich uitgeknepen voelen.

Andere acties zijn gericht tegen het voorstel minder eiwit in veevoer te doen, omdat juist het eiwit extra stikstof in de mest veroorzaakt. Volgens de boeren komt daardoor de gezondheid van hun dieren in gevaar.

Volledig scherm Tientallen aanhoudingen in Wijster © DvhN

Bekijk hieronder onze video's over de boerenprotesten.