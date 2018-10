Minister: titel voor mbo'er sympathiek idee

Update Hagenaar aangehou­den na dodelijk drama Chinees restaurant

11:49 Bij een auto-ongeluk na een mogelijke overval op een Chinees restaurant, gisteravond in Hoogeveen, is de restauranteigenaar om het leven gekomen. Een man uit Den Haag raakte gewond. Een tweede inwoner uit de Hofstad is volgens de politie aangehouden in de omgeving van de crashplek.