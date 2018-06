Minister wil af van proeven op apen

Dode afterparty in Milheeze niet door misdrijf om leven gekomen

1 juni De 29-jarige Kevin Brouwers die afgelopen zondag dood is gevonden bij een boerderij in Milheeze (Noord-Brabant) is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, waarbij getuigen zijn gehoord en camerabeelden zijn bekeken.