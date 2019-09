‘Minister wist dat Stint niet deugde en verzweeg dat voor de Tweede Kamer’

Man overleden na dubieuze healing-bijeen­komst in Zeeland

10:43 Een man is vanochtend overleden na het bijwonen van een healingbijeenkomst in een huis in IJzendijke. Nadat hij daar vannacht onwel was geworden, is hij door bekenden naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht. Daar hebben verpleegkundigen hem gereanimeerd, waarna hij per helikopter naar een ziekenhuis in Gent is gebracht. Een 36-jarige verdachte uit Terneuzen is vanochtend aangehouden.