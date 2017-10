Minstens 15 auto's lopen lekke band op op A27

Man sterft op straat; politie zoekt man met pitbull

1:21 De politie van Leeuwarden is op zoek naar een man met een pitbull die in verband wordt gebracht met de dood van een inwoner van de stad. Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen op het Jacobijnerkerkhof in de Friese hoofdstad en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.